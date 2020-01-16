В Серове мужчина сжег четыре квартиры из-за отказа в продаже алкоголя

09:45 | 17.01.2020

Фото: yandex.ru

В Серове осужден мужчина, который, не сумев купить алкоголь у знакомой, поджег ее коляску. В результате возгорания были повреждены подъезд и четыре квартиры.



Серовский районный суд вынес приговор 42-летнему Виктору Колесову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).



Прокуратура Свердловской области сообщает, что 19 сентября 2019 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый пришел к своей знакомой для приобретения спирта, который она неоднократно ему продавала. Получив отказ, Колесов поджег детскую коляску, находящуюся на лестничной площадке.



В результате поджога огонь распространился по первому подъезду двухэтажного восьмиквартирного жилого деревянного дома и повредил четыре квартиры, ставшие непригодными для проживания. Сумма материального ущерба составила 4,6 миллионов рублей.



Серовский районный суд признал Колесова виновным в инкриминируемом деянии и назначил поджигателю наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Помимо прочего, на преступника заявлены иски на сумму свыше 3,6 миллионов рублей, которые полностью удовлетворены судом.



Отметим, что знакомая Колесова, к которой он приходил за алкоголем, еще в июне 2019 года признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности), и ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.



Добавим, что администрация Серовского городского округа обеспечил восстановление поврежденной части многоквартирного жилого дома.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»