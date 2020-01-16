За ночь в Екатеринбурге сгорели три машины

09:15 | 17.01.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

За сегодняшнюю ночь в столице Урала полыхали три автомобиля: «Ford Focus», «Zaz Chance» и «Kia Rio».



Первый инцидент произошел накануне вечером. Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, в 22:59 по местному времени на бульваре Есенина повреждены моторный отсек и салон автомобиля «Ford Focus» и кузов автомобиля «Zaz Chance». Возгорание тушили 17 человек личного состава и три единицы техники.



По словам пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, в 04:41 по местному времени на улице Куйбышева полыхала «Kia Rio». В результате возгорания повреждены моторный отсек и салон автомобиля. В тушении приняли участие девять человек личного состава и две спецмашины.



В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу отметили, что около 5.40 в отдел полиции № 6 поступило сообщение о возгорании автомобилей Ford Focus и Zaz Chance во дворе дома на бульваре Есенина. По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа полиции, был проведен осмотр места происшествия. По предварительным данным, у Ford Focus произошло короткое замыкание в моторном отсеке. Также пострадал припаркованный рядом Zaz Chance. Владельцы транспортных средств в полицию с заявлением обращаться отказались. По факту возгорания Kia Rio на улице Куйбышева сотрудниками отдела полиции № 7 проводится проверка. Причина произошедшего будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Владелец Kia в настоящее время устанавливается.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»