Из Екатеринбурга начнут ходить поезда до Казани

22:54 | 16.01.2020

Фото: politexpert.net

Из уральской столицы уже с 24 января можно будет добраться до Казани прямым поездом, об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.



Планируется, что поезд будет курсировать по четным числам в период с 24 января по 24 мая и с 18 сентября по 12 декабря 2020 года, состав будет отправляться в 18:32. Из Казани до Екатеринбурга можно будет добраться по нечетным числам в 15:13. Поезда будут ходить в период с 25 января по 25 мая и с 19 сентября по 13 декабря.



Билеты можно будет приобрести в кассах, терминалах самообслуживания на вокзалах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» за 90 дней до поездки.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»