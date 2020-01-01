ХК «Автомобилист» в Екатеринбурге одержал победу над «Салаватом Юлаевым» 4:2

21:37 | 16.01.2020

Хоккейный клуб «Автомобилист» в Екатеринбурге обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счётом 4:2.



Авторами забитых шайб в составе уральского клуба стали Денис Бодров, Павел Дацюк, Анатолий Голышев и Артём Гареев. Среди гостей отличились Пётр Хохряков и Никита Сошников.



Встреча команд почти не изменила турнирную таблицу Восточной конференции. «Автомобилист» занимает четвёртое место (только теперь у уральцев уже 61 очко), а «Салават Юлаев» – восьмое (с прежними 52 очками).



Напомним, следующий матч «Автомобилист» проведёт на выезде. 21 января в Нижнекамске команда встретится с местным «Нефтехимиком».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»