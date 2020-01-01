В Екатеринбурге состоится всероссийский форум Culturalica

20:14 | 16.01.2020

Фото:culturalica.ru

В уральской столице состоится масштабный всероссийский форум Culturalica. Как рассказали в пресс-службе администрации города Екатеринбурга, ожидается, что на форум съедутся более тысячи участников.



Мероприятия форума будут проходить 6 и 7 февраля в ЦК «Урал». В уральскую столицу приедут эксперты, работающие в сфере культуры, представители бизнеса и потенциальные участники процесса развития культуры в регионах. Они будут отвечать на ключевые вопросы о культуре и представят новые проекты, которые могут быть реализованы в любой точке страны.



Стоит отметить, что впервые лаборатория культурных проектов Culturalica проходила в Екатеринбурге в феврале 2018 года. В рамках форума формулируются актуальные проблемы сферы культуры, генерируются свежие решения и идеи.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»