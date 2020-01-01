В екатеринбургском аэропорту появились четыре курительные комнаты

19:56 | 16.01.2020

Фото: autogear.ru

В аэропорту Кольцово открылись четыре курительные комнаты. Как сообщает пресс-служба аэропорта, помещения появились в залах ожидания внутренних и международных линий, а также в бизнес-залах «Изумруд» и «Топаз».



Комнаты оборудованы современной вытяжной системы и дверями, благодаря которым загрязненный воздух не проникает в смежные помещения.



Стоит напомнить, что возможность открытия курительных комнат в аэропорту появилась после вступления в силу изменений в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»