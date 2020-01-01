Комитет благоустройства проконтролировал уборку снега в Екатеринбурге

18:35 | 16.01.2020

Фото: Вечерние Ведомости

В Екатеринбурге продолжается устранение последствий снегопада и гололедных явлений. Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, сегодня работы проконтролировали специалисты из Комитета благоустройства.



Эксперты проверяли качество уборки на территории Ленинского района. Отмечается, что он является передовиком по вывозу снега из города. Ежесуточно, по словам замглавы Администрации района Сергея Васильева, на территории района работают до 60 единиц уборочной техники.



Как рассказал зампредседателя Комитета благоустройства Владимир Капустин, во время проверки улиц Ленинского района инспекция заметила некоторые недочеты, но они являются типичными для всех районов города.



Напомним, что ежесуточно коммунальные службы Екатеринбурга вывозят на полигоны около 1 тысячи 800 тонн снега.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»