«Урал» заключил контракт с Мацеем Вилюшем из Польши

18:12 | 16.01.2020

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» подписал контракт с польским защитником Мацеем Вилюшем, об этом рассказали в пресс-службе команды.



«31-летний игрок приходит в наш клуб в статусе свободного агента. В «Урале» Мацей будет выступать под 5-м номером. Футболист уже прошел медобследование и прилетел на сборы вместе с командой», - отметили в пресс-службе.



Вилюш начинал свою футбольную карьеру в польском клубе «Шлёнск». В 2005 году спортсмен перешел в голландский «Херенвен», после чего перевелся «Спарты», а в 2010 году вернулся в Польшу, где выступал в командах «Ключборк», «Белхатув», «Корона» и «Лех».



Летом 2017 года Мацей заключил контракт с «Ростовом», а свой первый матч сыграл как раз против «Урала». В составе «Ростова» защитник провел 42 матча РПЛ, забив один мяч.



«Желаем успешной подготовки ко второй части сезона и уверенного выступления за нашу команду!» - сказали в пресс-службе «Урала».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»