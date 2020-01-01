Екатеринбург станет «Городом трудовой доблести»

17:45 | 16.01.2020

Фото: duma.gov.ru

Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым предполагается установить в России почетное звание «Город трудовой доблести». Екатеринбург может стать одним из первых претендентов на присвоение нового звания.



«Звание «Город трудовой доблести» присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», — сказано в документе.



Поддержал законопроект, в том числе, депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин. Он отметил, что законопроект принимается в знаковый год – год 75-летия Победы. Парламентарий предложил рассмотреть будущую заявку Екатеринбурга (не исключив также заявок от Нижнего Тагила и Серова), но добавил, что решение должно приниматься обществом, а не в чиновничьих кабинетах.



«Если это будет народное обсуждение, это возбудит тот самый искренний не поддельный интерес к истории того, как ковалась победа. Потому что, к сожалению, современные школьники и студенты об этом почти не знают», – рассказал Дмитрий Ионин в ходе пленарного заседания Госдумы.



Также Дмитрий Ионин предложил принять законопроект о соцподдержке «детей войны», который уже принят в ряде субъектов на региональном уровне. На сегодняшний день разработано два аналогичных законопроекта – один членами фракции КПРФ, второй депутатами от «Справедливой России».



«До дня Великой Победы осталось меньше пяти месяцев, мы должны к нему прийти общими усилиями, консолидировано, фракция «Справедливой России» предлагает за него проголосовать», – заявил Дмитрий Ионин.



Рассмотрение законопроекта о соцподдержке «детей войны» состоится на следующей неделе.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»