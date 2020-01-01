 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

17:45 | 16.01.2020

Фото: duma.gov.ru

Екатеринбург станет «Городом трудовой доблести»

Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым предполагается установить в России почетное звание «Город трудовой доблести». Екатеринбург может стать одним из первых претендентов на присвоение нового звания.

«Звание «Город трудовой доблести» присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», — сказано в документе.

Поддержал законопроект, в том числе, депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин. Он отметил, что законопроект принимается в знаковый год – год 75-летия Победы. Парламентарий предложил рассмотреть будущую заявку Екатеринбурга (не исключив также заявок от Нижнего Тагила и Серова), но добавил, что решение должно приниматься обществом, а не в чиновничьих кабинетах.

«Если это будет народное обсуждение, это возбудит тот самый искренний не поддельный интерес к истории того, как ковалась победа. Потому что, к сожалению, современные школьники и студенты об этом почти не знают», – рассказал Дмитрий Ионин в ходе пленарного заседания Госдумы.

Также Дмитрий Ионин предложил принять законопроект о соцподдержке «детей войны», который уже принят в ряде субъектов на региональном уровне. На сегодняшний день разработано два аналогичных законопроекта – один членами фракции КПРФ, второй депутатами от «Справедливой России».

«До дня Великой Победы осталось меньше пяти месяцев, мы должны к нему прийти общими усилиями, консолидировано, фракция «Справедливой России» предлагает за него проголосовать», – заявил Дмитрий Ионин.

Рассмотрение законопроекта о соцподдержке «детей войны» состоится на следующей неделе.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

21:37 | 16.01.2020
ХК «Автомобилист» в Екатеринбурге одержал победу над «Салаватом Юлаевым» 4:2

20:14 | 16.01.2020
В Екатеринбурге состоится всероссийский форум Culturalica

19:56 | 16.01.2020
В екатеринбургском аэропорту появились четыре курительные комнаты

19:23 | 16.01.2020
В Екатеринбурге запустят циклоторн для диагностики рака

18:53 | 16.01.2020
Губернатор Свердловской области поручил правительству подготовить план по реализации установок послания Путина

18:52 | 16.01.2020
В Перми объявлен XXII конкурс социально значимых проектов «Город – это мы»

18:49 | 16.01.2020
Максим Решетников: «Важно, чтобы поселения увидели эффект от объединения»

18:46 | 16.01.2020
Более 300 участников олимпиады «Я – профессионал» из Пермского края прошли в заключительный этап

18:35 | 16.01.2020
Комитет благоустройства проконтролировал уборку снега в Екатеринбурге

18:15 | 16.01.2020
Благодаря поддержке нацпроекта в Прикамье за год появилось еще 400 предпринимателей

18:12 | 16.01.2020
«Урал» заключил контракт с Мацеем Вилюшем из Польши

18:10 | 16.01.2020
В Перми стартовала выставка «Образование и карьера»

18:07 | 16.01.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на концерт

17:45 | 16.01.2020
Екатеринбург станет «Городом трудовой доблести»

17:31 | 16.01.2020
Житель Екатеринбурга «заработал» на выводе денег с заблокированных счетов 4,5 миллиона рублей. Теперь его ждет суд

17:18 | 16.01.2020
В селе Байкалово двоих свердловчан признали виновными в даче взятки

17:14 | 16.01.2020
Заключены первые соглашения с собственниками участков, изымаемых для развития улично-дорожной сети Перми

17:01 | 16.01.2020
В Каменске-Уральском электричка сбила нетрезвого мужчину

16:54 | 16.01.2020
В Прикамье стартовал прием заявок на VII Международный фестиваль-конкурс моноспектаклей МОНОFEST-2020

16:43 | 16.01.2020
Суд взыскал с «Аргус СФК» 2,8 миллиона рублей за незаконную рубку леса

16:42 | 16.01.2020
В Перми определены аутсайдеры по уборке дворов среди управляющих организаций

16:33 | 16.01.2020
Международный аэропорт «Пермь» перешагнул рубеж пассажиропотока в 1,6 миллиона

16:23 | 16.01.2020
В центре Екатеринбурга эвакуируют Главпочтамт

16:05 | 16.01.2020
Екатеринбурженку осудили за нападение на полицейского

15:43 | 16.01.2020
Здание администрации Екатеринбурга эвакуировали

15:35 | 16.01.2020
В Екатеринбурге в аварию попала машина с беременной женщиной

15:08 | 16.01.2020
В столице Урала снесут памятник конструктивизма

14:29 | 16.01.2020
В Екатеринбурге запретят парковку ещё на нескольких участках. Список

14:03 | 16.01.2020
Омбудсмен Свердловской области вошла в состав рабочей группы по изменению Конституции

13:32 | 16.01.2020
На Урале собирают средства на лечение четырёхмесячной девочки

13:26 | 16.01.2020
В выходные в Перми пройдет Х всероссийский фестиваль зимнего фольклора «Сочельник»

13:19 | 16.01.2020
В Перми на Комсомольском проспекте заработали новые светильники классического вида

13:01 | 16.01.2020
В Нижнем Тагиле закроют движение транспорта по улице Монтажников

12:52 | 16.01.2020
В Прикамье малоимущие семьи смогут получать соцвыплаты до 7-летия ребенка

12:41 | 16.01.2020
Нитраты, бензапирен, нефтепродукты: чем загрязняют свердловские поля

12:27 | 16.01.2020
Уральский художник направит средства от продажи картин на помощь онкобольным





Мы в соцсетях



Архив
«    Январь      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 