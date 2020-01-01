Житель Екатеринбурга «заработал» на выводе денег с заблокированных счетов 4,5 миллиона рублей. Теперь его ждет суд

17:31 | 16.01.2020

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга направила в Орджоникидзевский районный суд уголовное дело о многомиллионном мошенничестве о выведении денежных средств с заблокированных банковских счетов и вымогательстве. Обвиняемым по делу проходит 33-летний местный житель Денис Г., которому грозит до 10 лет лишения свободы.



Разработку предполагаемого афериста и оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли оперативники уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу.



В ходе предварительного следствия установлено, что 33-летний екатеринбуржец в период с апреля 2012 по январь 2018 годов сообщал малознакомым лицам заведомо ложную информацию о наличии у него возможности вывести с заблокированного банковского счета крупную сумму денежных средств, однако после получения денежных средств свои финансовые обязательства не выполнял.



Всего на счету обвиняемого пять таких эпизодов. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 4,5 млн. рублей, сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.



Кроме того, в период с сентября по ноябрь 2017 года обвиняемый, угрожая предметом, схожим на пистолет, неоднократно вымогал у двух знакомых денежные средства и иное ценное имущество.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска УМВД удалось выйти на след злоумышленника.



Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, 20 января состоится предварительное слушание по делу.

© «Вечерние ведомости»