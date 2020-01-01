В селе Байкалово двоих свердловчан признали виновными в даче взятки

17:18 | 16.01.2020

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В селе Байкалово Свердловской области свердловчан признали виновными в совершении коррупционных преступлений. Как сообщили в СУ СКР, обвиняемые пытались дать взятку начальнику отдела ГИБДД.



Инцидент произошел в сентябре 2018 года. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, которым управляла супруга подсудимого. Женщина отказалась от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В её отношении составили административный протокол, но муж, не желая, чтобы супругу привлекли к ответственности, решил подкупить начальника отдела ГИБДД.



Он попросил своего знакомого передать представителю полиции деньги, чтобы тот аннулировал все документы в отношении жены. Сумма взятки составила 40 тысяч рублей.



Начальник ГИБДД, дабы разоблачить мужчин, «согласился» на получение денег, после чего посредника и взяткодателя задержала полиция.



Согласно приговору суда, 42-летнему подсудимому назначили штраф в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей. Сообщника судья приговорил к штрафу в размере 120 тысяч рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»