В Каменске-Уральском электричка сбила нетрезвого мужчину

17:01 | 16.01.2020

Фото: yandex.ru/images

На девятом километре участка «Каменск-Уральский – УАЗ» электропоезд с сообщением «Нижняя – Каменск-Уральский» сбил пьяного мужчину 35-40 лет. Инцидент произошел вчера около 21:00.



Как рассказали в управлении полиции на транспорте, машинист электропоезда увидел в темноте силуэт, и, подавая сигналы, предпринял экстренное торможение. Однако мужчина никак не реагировал на сигналы, и наезд оказался неизбежен.



Пострадавшего занесли в вагон и довезли до 10-го километра перегона, где у переезда он был передан бригаде скорой помощи. При себе у мужчины документов не оказалось, до сих пор его личность установить не удалось.



На данный момент пострадавший находится в состоянии комы в Городской больнице №2 Каменска-Уральского. По факту произошедшего проводится проверка.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»