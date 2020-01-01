В центре Екатеринбурга эвакуируют Главпочтамт

16:23 | 16.01.2020

Фото: e1.ru

Сегодня, 16 января, в столице Урала эвакуируют сотрудников и клиентов Главпочтамта. Об этом сообщают очевидцы происходящего.



Причиной эвакуации стал звонок с угрозой минирования здания. Напомним, по этой же причине сегодня эвакуированы сотрудники городской администрации.



Добавим, что накануне подобные ситуации произошли также в Свердловском арбитражном суде и нескольких школах и детсадах.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»