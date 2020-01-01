Екатеринбурженку осудили за нападение на полицейского

16:05 | 16.01.2020

Фото: yandex.ru/images

В Екатеринбурге ранее судимую женщину признали виновной в том, что она ударила полицейского по лицу.



Согласно материалам дела, утром 14 сентября 2019 года женщина в нетрезвом состоянии пришла в отдел полиции № 15, чтобы обратиться с заявлением (на неё напали неизвестные).



Подсудимую отправили к оперуполномоченному отделения по борьбе с преступлениями против личности. Возле кабинета она начала громко материться. Вышедший в коридор оперуполномоченный попросил гражданку успокоиться, однако в ответ она лишь ударила мужчину по лицу.



Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»