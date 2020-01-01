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15:43 | 16.01.2020
Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
Здание администрации Екатеринбурга эвакуировали
«Вышли все к «Пассажу», у нас там точка сбора. Все прошло организованно, в течение семи минут. В администрации регулярно проводят учения, так что все знают план эвакуации», — рассказали в пресс-службе городской администрации. В данный момент на месте дежурит пожарная машина ГУ МЧС по Свердловской области и работает полиция.
Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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