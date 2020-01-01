Здание администрации Екатеринбурга эвакуировали

15:43 | 16.01.2020

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников и посетителей городской мэрии из-за сообщения о минировании.



«Вышли все к «Пассажу», у нас там точка сбора. Все прошло организованно, в течение семи минут. В администрации регулярно проводят учения, так что все знают план эвакуации», — рассказали в пресс-службе городской администрации. В данный момент на месте дежурит пожарная машина ГУ МЧС по Свердловской области и работает полиция.



Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»