В Екатеринбурге в аварию попала машина с беременной женщиной

15:35 | 16.01.2020

Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием автомобиля, в котором находилась беременная женщина. Как сообщает ИА «Ночные новости», у пострадавшей начались схватки прямо на месте аварии.



ДТП произошло на перекрестке Караванная – Кутузова. По предварительным данным, водитель Nissan Note не пропустил ВАЗ-2112, который ехал по главной дороги. Водитель отечественной машины не смог уйти от столкновения и врезался в иномарку, после чего отлетел в забор и перевернулся.



В ВАЗ-2112 на момент аварии помимо водителя находились еще две женщины. Одна из них была беременна, и ее везли в роддом. При столкновении у женщины начались схватки, роженицу удалось увезти в ГКБ №20 на попутной машине.



Кроме того, как рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу, в результате аварии травму получила еще одна пассажирка отечественной легковушки. Предварительный диагноз – перелом ключицы. Пострадавшую госпитализировали в ГКБ № 24.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»