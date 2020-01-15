В столице Урала снесут памятник конструктивизма

15:08 | 16.01.2020

Фото: yandex.ru/images

В Екатеринбурге собираются снести здание, расположенное по адресу Нагорная, 12. Раньше оно принадлежало Свердловскому профкомбинату.



Избавиться от здания в стиле конструктивизма могут уже до конца этой недели. Дом подлежит реконструкции, и арендаторов попросили освободить помещение еще до 31 декабря прошлого года.



Добавим, что здание было построено в 1931 году по проекту основоположника уральского конструктивизма Вениамина Соколова. В годы Великой Отечественной войны здесь находился эвакогоспиталь № 1710. С 1950-х и до 1978 года в доме был радиотехникум Александра Попова, а в последнее время здесь находились офисы.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»