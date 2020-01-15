Новости дня
14:29 | 16.01.2020
В Екатеринбурге запретят парковку ещё на нескольких участках. Список
Ограничения будут действительны на следующий участках:
- на четной стороне улицы Технической от Ангарской до дома № 154;
- на четной стороне Технической от Коммунальной до Кишиневской;
- на четной стороне Кишиневской от Кунарской до дублера Билимбаевской;
- на нечетной стороне улицы Одинарка от Крупносортщиков до Уральских Коммунаров;
- на нечетной стороне Азина от улицы Испанских Рабочих до Свердлова;
- на обеих сторонах улицы Одинарка от улицы Колмогорова до дома № 66 на улице Колмогорова;
- на обеих сторонах улицы Короленко от Мамина-Сибиряка до Луначарского;
- на обеих сторонах Луначарского от Челюскинцев до Шевченко;
- на обеих сторонах улицы Братьев Быковых от Еремина до улицы Челюскинцев;
- на нечетной стороне проезда у домов №№ 19, 21, 23, 25 на улице Челюскинцев;
- на обеих сторонах Кунарской от Дружининской до дома № 156 на улице Технической;
- на обеих сторонах Дружининской от Кунарской до Технической;
- на обеих сторонах проспекта Седова от улицы Коуровской до улицы Сортировочной (суббота, воскресенье);
- на обеих сторонах проезда между домом № 6 на проезде Теплоходном и домом № 23 на улице Автомагистральной до дома № 8 на проезде Теплоходном и от проезда Теплоходного до дома № 23 на улице Автомагистральной;
- на обеих сторонах Мамина-Сибиряка от Азина до Шевченко;
- на обеих сторонах проезда вдоль сквера имени Джавахарлара Неру от улицы Челюскинцев до улицы Неру;
- на обеих сторонах проезда между домами №№ 92 и 102 на улице Челюскинцев и от улицы Челюскинцев до дома № 96 на улице Челюскинцев;
- на обеих сторонах проезда от дома № 96 на улице Челюскинцев вдоль дома № 102 на улицы Челюскинцев и от дома № 96 на улице Челюскинцев до дома № 102 на улице Челюскинцев;
- на обеих сторонах Соликамской от Ватутина до Маневровой;
- на обеих сторонах улицы Крупносортщиков от Софьи Перовской до Баррикадной;
- на обеих сторонах проезда от улицы Софьи Перовской до Бебеля, между домами №№ 107 и 117 на улице Софьи Перовской, вдоль детского сада № 254, школы № 149 с выездом между домами № 138 и № 148 на улице Бебеля и от улицы Софьи Перовской до дома № 113 на улице Софьи Перовской;
- на обеих сторонах проезда от улицы Пехотинцев к зданию ГОУ «Екатеринбургский техникум «Автоматики» и от улицы Пехотинцев до дома № 24 на улице Надеждинской;
- на обеих сторонах переулка Полимерного от проспекта Космонавтов до дома № 4 на переулке Полимерном;
- на обеих сторонах улицы Подгорной от Армавирской до дома № 2 на улице Подгорной;
- на обеих сторонах улицы Надеждинской от проспекта Седова до Таватуйской.
Также один из знаков поставят на дублере Сибирского тракта, на участке от 8,4 километра до 9,5 километра.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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