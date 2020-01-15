Омбудсмен Свердловской области вошла в состав рабочей группы по изменению Конституции

14:03 | 16.01.2020

Фото: pravdaurfo.ru

Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова войдет в рабочую группу по изменению Конституции.



Напомним, что накануне вечером была собрана рабочая группа из 75 человек, которые будут заниматься разработкой изменений в Конституции РФ. Это связано с тем, что вчера во время обращения к Федеральному Собранию Владимир Путин предложил ряд инициатив, которые необходимо внести в обновлённый главный документ страны в связи с нынешней ситуацией политической системы в стране.



Кроме Мерзляковой в рабочую группу вошли ещё двое жителей Свердловской области. Ими стали председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель «Союза женщин России» Екатерина Лахова. Кандидатура Крашенинникова еще не утверждена окончательно и подлежит согласованию.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»