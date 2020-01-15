13:01 | 16.01.2020

В Нижнем Тагиле закроют движение транспорта по улице Монтажников от улицы Константина Заслонова до улицы Большевистская. Изменения связаны с работами по прокладке газопровода низкого давления.



Ограничения начнёт действовать с 26 января. Объехать данный участок дороги автомобилисты смогут по улицам Константина Заслонова, Байдукова и Большевистская.



Вновь откроют движение после завершения всех работ.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»