Нитраты, бензапирен, нефтепродукты: чем загрязняют свердловские поля

12:41 | 16.01.2020

В 2019 году в рамках контроля состояния плодородия и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Свердловской области отобрано 716 почвенных проб с площади 2065,17 га. По результатам исследований, выявлено превышение установленных нормативов в 227 образцах на площади 120,42 га из них: 201 случай выявления нитратов, в 24 случаях выявлен бензапирен, в 23 - выявление солей тяжёлых металлов, в 30 случаях выявлены нефтепродукты. Снижение уровня плодородия выявлено в 275 образцах на площади 1086,44 га.



Как сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора по Свердловской области, всего за 2019 год в сфере государственного земельного надзора проведено 391 контрольно-надзорное мероприятие, в том числе 163 плановых проверки, 124 внеплановых проверки 37 плановых (рейдовых) осмотров, 11 мероприятий, организованных органами прокуратуры. Проконтролировано более 75 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения.



По итогам осуществленных мероприятий выявлено 136 правонарушений земельного законодательства на площади 14812,62 га. В результате исполнения предписаний в 2019 году в сельскохозяйственный оборот вовлечено 454,21 га.



Особое внимание было уделено выявлению мест несанкционированного складирования отходов животноводства, а также выявление нарушений правил обращения с отходами и органическими удобрениями. Всего за 2019 год было выявлено 5 загрязненных земельных участков на площади 82,46 га, на четырех участках в результате размещения птичьего помета выявлено превышение допустимых норм содержания нитратного азота.



На территории Свердловской области выявлено 2 несанкционированных карьера на площади 4,35 га, в отношении собственников участков с нарушенным плодородным слоем приняты меры воздействия.

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