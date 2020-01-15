 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

12:41 | 16.01.2020

Нитраты, бензапирен, нефтепродукты: чем загрязняют свердловские поля

В 2019 году в рамках контроля состояния плодородия и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Свердловской области отобрано 716 почвенных проб с площади 2065,17 га. По результатам исследований, выявлено превышение установленных нормативов в 227 образцах на площади 120,42 га из них: 201 случай выявления нитратов, в 24 случаях выявлен бензапирен, в 23 - выявление солей тяжёлых металлов, в 30 случаях выявлены нефтепродукты. Снижение уровня плодородия выявлено в 275 образцах на площади 1086,44 га.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора по Свердловской области, всего за 2019 год в сфере государственного земельного надзора проведено 391 контрольно-надзорное мероприятие, в том числе 163 плановых проверки, 124 внеплановых проверки 37 плановых (рейдовых) осмотров, 11 мероприятий, организованных органами прокуратуры. Проконтролировано более 75 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения.

По итогам осуществленных мероприятий выявлено 136 правонарушений земельного законодательства на площади 14812,62 га. В результате исполнения предписаний в 2019 году в сельскохозяйственный оборот вовлечено 454,21 га.

Особое внимание было уделено выявлению мест несанкционированного складирования отходов животноводства, а также выявление нарушений правил обращения с отходами и органическими удобрениями. Всего за 2019 год было выявлено 5 загрязненных земельных участков на площади 82,46 га, на четырех участках в результате размещения птичьего помета выявлено превышение допустимых норм содержания нитратного азота.

На территории Свердловской области выявлено 2 несанкционированных карьера на площади 4,35 га, в отношении собственников участков с нарушенным плодородным слоем приняты меры воздействия.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

15:43 | 16.01.2020
В Екатеринбурге эвакуировали здание городской администрации

15:35 | 16.01.2020
В Екатеринбурге в аварию попала машина с беременной женщиной

15:08 | 16.01.2020
В столице Урала снесут памятник конструктивизма

14:29 | 16.01.2020
В Екатеринбурге запретят парковку ещё на нескольких участках. Список

14:03 | 16.01.2020
Омбудсмен Свердловской области вошла в состав рабочей группы по изменению Конституции

13:32 | 16.01.2020
На Урале собирают средства на лечение четырёхмесячной девочки

13:26 | 16.01.2020
В выходные в Перми пройдет Х всероссийский фестиваль зимнего фольклора «Сочельник»

13:19 | 16.01.2020
В Перми на Комсомольском проспекте заработали новые светильники классического вида

13:01 | 16.01.2020
В Нижнем Тагиле закроют движение транспорта по улице Монтажников

12:52 | 16.01.2020
В Прикамье малоимущие семьи смогут получать соцвыплаты до 7-летия ребенка

12:41 | 16.01.2020
Нитраты, бензапирен, нефтепродукты: чем загрязняют свердловские поля

12:27 | 16.01.2020
Уральский художник направит средства от продажи картин на помощь онкобольным

12:26 | 16.01.2020
В Перми начались обсуждения законопроекта о запрете продажи нового вида никотиносодержащих смесей несовершеннолетним

12:21 | 16.01.2020
В Прикамье увеличат целевой набор студентов в медицинские вузы

12:05 | 16.01.2020
В Качканаре женщину суд отправил в колонию-поселение за неуплату алиментов

11:41 | 16.01.2020
На Урале тысячи человек стали жертвами кредитных кооперативов

11:16 | 16.01.2020
Жители Нижнего Тагила смогут принять участие в крещенских купаниях только в одном месте

10:45 | 16.01.2020
За долги по ЖКХ в Екатеринбурге у женщины арестовали иномарку

10:18 | 16.01.2020
В Екатеринбурге Chevrolet перевернулся на крышу

09:59 | 16.01.2020
«Автомобилист» в Екатеринбурге проведёт встречу с «Салаватом Юлаевым»

09:38 | 16.01.2020
Эвакуировали десятки человек: бездомный мужчина устроил пожар в Екатеринбурге

09:13 | 16.01.2020
На Урале Nissan на встречке влетел в «ГАЗель»

15.01.2020

22:48 | 15.01.2020
Баскетболистки УГМК разгромили «Венецию» в матче Евролиги

21:34 | 15.01.2020
В центре Екатеринбурга автобус сбил школьника, возвращавшегося с учебы

20:55 | 15.01.2020
Игорь Сапко прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному Собранию

20:52 | 15.01.2020
Губернатор Пермского края поблагодарил президента за поддержку регионов

20:35 | 15.01.2020
В Нижнем Тагиле мужчину, попавшего ребенку в голову во время стрельбы по банкам, отправили в СИЗО

19:45 | 15.01.2020
В результате столкновения легковушки с грузовиком в Нижнем Тагиле пострадал человек

18:55 | 15.01.2020
Губернатор Свердловской области рассказал о послании Президента Федеральному собранию

18:21 | 15.01.2020
Молодежь России и Германии примет участие в конкурсе, посвященном Второй мировой войне, в Екатеринбурге

18:16 | 15.01.2020
Прикамцев предупреждают об ухудшении погоды

18:01 | 15.01.2020
В Екатеринбурге полицейские задержали нетрезвого водителя без прав

17:58 | 15.01.2020
За год возможность подключения к газу получили более 11 тысяч жителей Пермского края

17:50 | 15.01.2020
Валерий Сухих принял участие в церемонии оглашения Послания президента Федеральному Собранию

17:48 | 15.01.2020
Восемнадцать екатеринбуржцев заразились гриппом

17:36 | 15.01.2020
Мэрия Екатеринбурга грозит банкротством ретроклубу авто и мототехники





Мы в соцсетях



Архив
«    Январь      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 