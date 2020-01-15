В Качканаре женщину суд отправил в колонию-поселение за неуплату алиментов

12:05 | 16.01.2020

Качканарский городской суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу жительнице г. Качканара. Она признана виновной в неуплате алиментов на своего несовершеннолетнего сына. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, Качканарский городской суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок 4 месяца с отбыванием в колонии-поселении.



В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что в 2015 году решением суда на женщину возложена обязанность выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере 1/6 доли заработка ежемесячно, но подсудимая уклонялась от уплаты, в связи с чем в августе 2018 года уже была осуждена на 2 месяца лишения свободы. В июле 2019 года по аналогичному основанию она была помещена под административный арест сроком на 10 суток.



Однако подсудимая своего поведения и отношения к содержанию ребенка не изменила, официально не трудоустроилась, иной добровольной помощи своему сыну не оказывала. Общий долг подсудимой по уплате алиментов составил свыше 226 тыс. рублей.

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