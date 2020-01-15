На Урале тысячи человек стали жертвами кредитных кооперативов

11:41 | 16.01.2020

Свердловские полицейские ищут граждан, которые стали жертвами аферистов. Об этом сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



В период с декабря 2016 по апрель 2019 года представители кредитных потребительских кооперативов осуществляли незаконную деятельность по привлечению денежных средств под предлогом сохранения и приумножения личных сбережений пайщиков, однако после внесения вкладчиками взносов и заключения с ними договоров сотрудники финансовых организаций не выполнили принятые на себя обязательства.



В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество в особо крупном размере»).



«Жертвами предполагаемых аферистов стали несколько тысяч человек, проживающих как на территории Свердловской области, так и других муниципальных образований нашей страны. Для объективного и всестороннего расследования уголовного дела органы внутренних дел просят всех, кто мог пострадать от таких противоправных действий потребительских кооперативов, но при этом соответствующего заявления еще не подано, обратиться в Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области по телефону»,- сообщил Горелых.



Контактный телефон для потерпевших: 8 (343) 354-59-06.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»