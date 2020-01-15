11:16 | 16.01.2020

Фото: Regnum

Жители Нижнего Тагила смогут принять участие в крещенских купаниях только в одном месте – в купели на акватории Нижнетагильского пруда возле клуба моржей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Купель будет открыта с 9:00 до 22:00 19 января. Для удобства тагильчан возле проруби оборудуют специальный пункт обогрева, установят дополнительные осветительные прожекторы и уложат настил до места купания. Основной наплыв тагильчан ожидается в воскресенье после окончания церковного богослужения в православных храмах.



Безопасность тагильчан обеспечат спасатели, водолазы и бригады скорой медпомощи. Сотрудники полиции будут следить за тем, чтобы спуск купающихся к проруби проходил по очереди. Для контроля за обстановкой также привлекут спецтехнику – машину, оснащённую камерами видеонаблюдения.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»