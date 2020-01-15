За долги по ЖКХ в Екатеринбурге у женщины арестовали иномарку

10:45 | 16.01.2020

Фото: Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации УФССП России по Свердловской области

Судебные приставы Чкаловского районного отдела Екатеринбурга за огромные долги по коммунальным платежам арестовали автомобиль у женщины.



Общая сумма задолженности, как пояснили в управляющей компании, составила порядка 400 тысяч рублей. Женщина не платила за коммунальные услуги более трёх лет. По месту регистрации не проживала.



В собственности должника находится Ford Focus, который был найден в Кировском районе города. Женщина отказывалась покидать автомобиль для составления акта описи и ареста имущества. Через некоторое время на место прибыл супруг должника, после чего женщина вышла из машины.



Автомобиль эвакуировали. В настоящее время он находится на специализированной автостоянке.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»