В Екатеринбурге Chevrolet перевернулся на крышу

10:18 | 16.01.2020

Фото: ИА «Ночные новости»

Минувшей ночью в Екатеринбурге на пересечении улиц Челюскинцев и Луначарского перевернулся автомобиль. Есть пострадавшие.



По некоторым данным, Chevrolet Lacetti вынесло на трамвайные пути, водитель не справился с управлением, что и послужило причиной инцидента. Автомобиль перевернулся на крышу.



Chevrolet получил серьезные механические повреждения. У него вырвало переднее колесо. В машине находились три человека. В результате аварии двое пострадали. По некоторым данным, один находится в реанимации.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»