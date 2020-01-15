Эвакуировали десятки человек: бездомный мужчина устроил пожар в Екатеринбурге

09:38 | 16.01.2020

Фото: ИА «Ночные новости»

Минувшей ночью, около 02:00, в Екатеринбурге в доме на Токарей, 33 произошёл пожар.



По некоторым данным, причиной инцидента стало то, что бездомный мужчина в подвале поджигал мусор, в результате чего сам же и пострадал. С ожогами первой и второй степени его доставили в больницу № 40.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на место происшествия выезжали четыре единицы техники и 18 человек личного состава. Из дома эвакуировали 50 человек.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»