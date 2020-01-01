В результате столкновения легковушки с грузовиком в Нижнем Тагиле пострадал человек

19:45 | 15.01.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Рено Дастер» и грузовика «Самсунг». Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, в ДТП есть пострадавший.



На место выезжала одна единица спецтехники и 3 человека личного состава.



На данный момент выяснением обстоятельств ДТП занимается ГИБДД.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»