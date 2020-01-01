В Екатеринбурге полицейские задержали нетрезвого водителя без прав

18:01 | 15.01.2020

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

В уральской столице сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя на автомобиле «Лада Гранта». Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, 25-летний мужчина никогда не получал водительского удостоверения.



Сотрудники полка ДПС на улице Орджоникидзе увидели на дороге машину, влиявшую из стороны в сторону, и потребовали водителя остановиться, однако тот не слушался. Уезжая от полицейских, мужчина неоднократно проезжал перекрестки на запрещающий сигнал светофора.



Машина остановилась на улице Уральских рабочих. Водитель и пассажир вышли и попытались убежать, но полицейским удалось их остановить.



В крови водителя было обнаружено 0,652 мл/л алкоголя. Следует добавить, что ранее он трижды привлекался за подобные правонарушения. В этот раз выпив с другом, он решил покататься на автомобиле жены.



Сотрудники ГИБДД возбудили административное производство по статье 20.1 административного кодекса РФ. Мужчине грозит домашний арест на 10 суток.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»