Восемнадцать екатеринбуржцев заразились гриппом

17:48 | 15.01.2020

Фото: ivbg.ru

В Екатеринбурге с начала второй половины декабря восемнадцать горожан заболели гриппом, об этом рассказали в пресс-службе мэрии. По словам специалистов, эпидемии в городе нет.



Отмечается, что после новогодних праздников екатеринбуржцы стали также чаще болеть ОРВИ. С начала года к медикам обратились 12 462 человека, причем 70% заболевших - дети.



Добавим, что уровень заболеваемости в этом году ниже аналогичного периода прошлого года. Ставить прививку от гриппа сейчас свердловчанам уже поздно. Врачи рекомендуют в целях профилактики соблюдать правила гигиены и не отпускать детей в школу и садик, если они чувствуют недомогание.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»