Мэрия Екатеринбурга грозит банкротством ретроклубу авто и мототехники

17:36 | 15.01.2020

фото: Виктор Билевич

Департамент по управлению муниципальным имуществом Администрации Екатеринбурга подал исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области о признании банкротом уральского фонда «Клуб «Авторетро» (клуб любителей ретротехники). Участники клуба неоднократно принимали участие в выставках, проводимых в День города, автопробегах и парадах.



В последнее время коллекционеры клуба вели активные переговоры с администрацией города о вопросе создания музея автомобильной и мотоциклетной техники.



Теперь же над клубом нависла угроза банкротства – согласно картотеке сайта Арбитражного суда СО, сумма исковых требований к общественной организации составляет 3,6 миллиона рублей.

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