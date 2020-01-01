С начала нового года пассажиры в Кольцово пытались вывезти из страны 11 миллионов рублей

17:29 | 15.01.2020

Фото: yandex.ru/images

С начала 2020 года пассажиры в екатеринбургском аэропорту Кольцово пытались нелегально вывезти из страны 11 миллионов рублей. В половине случаев пассажиры вывозили более 10 тысяч долларов США в Азербайджан, Таджикистан, Турцию, Израиль и Чехию.



Как рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления, с начала года самую крупную сумму (2,2 миллиона рублей) пытался провезти на родину житель Азербайджана. Он продал в Екатеринбурге недвижимость, но при возвращении на родину забыл оформить декларацию на наличные средства.



Всего в этом году таможенники зафиксировали 12 таких нарушений. По сравнению с прошлым годом количество подобных ситуаций увеличилось, так как за аналогичный период в 2019 году было зафиксировано только семь случаев.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»