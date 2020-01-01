Мэрия Екатеринбурга поручила полиции найти в СМИ признаки подстрекательства к вандализму

16:40 | 15.01.2020

Фото: ЕАН

Мэрия Екатеринбурга решила проверить журналистов на подстрекательство к вандализму в сквере за Оперным театром. Конфликт начался после того, как сотрудники портала 66.ru провели акцию, в ходе которой установили в сквере таблички с надписью «Улица разбитых фонарей им. А. Г. Высокинского».



В пресс-службе мэрии рассказали, что заявление в полицию состоит из двух частей: просьбы найти виновных в порче фонарей и проверить публикацию 66.ru об акции «Улица разбитых фонарей им. А. Г. Высокинского» на предмет подстрекательства к вандализму.



Напомним, вандалы постоянно разбивают фонари в сквере за Оперным театром с весны 2019 года. Администрация города обращалась в правоохранительные органы, но виновные всё ещё не найдены.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»