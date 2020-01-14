В Свердловской области пенсионера отправили в колонию за убийство топором

15:46 | 15.01.2020

Фото: СКР по Свердловской области

62-летнего жителя одного из поселков Пригородного района в Свердловской области отправили под суд за убийство знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону.



Как рассказали в ведомстве, летом прошлого года обвиняемый посреди пьяного застолья во время ссоры набросился на своего знакомого. Он вооружился плотницким топором и ударил несколько раз потерпевшего, удар в том числе пришелся и по голове. От полученной черепно-мозговой травмы мужчина в скором времени скончался.



Суд отправил обвиняемого в колонию строгого режима на девять дней. Кроме того, мужчину обязали выплатить 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда родственникам погибшего.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»