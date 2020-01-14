В Москве проведут экспертизу картины Рубенса, найденной в Свердловской области

15:00 | 15.01.2020

Фото: iPanorama.ru

Картина художника Питера Рубенса «Оплакивание Христа и положение во гроб», которая ранее считалась копией оригинального произведения и находилась на хранении в Ирбитском музее изобразительных искусств пройдет экспертизу в Москве. Об этом рассказал директор Ирбитского музея Валерий Карпов.



Полотно из коллекции Государственного Эрмитажа было передано на хранение в Ирбитский музей ещё в 1976 году. Оно представляет собой эскиз к большой картине, выставленной в Риме. По словам Карпова, во время реставрации в 2016-2017 годах появилось подозрение, что картина является подлинной работой Рубенса, а позже музей получил устное подтверждение о подлинности работы от экспертов Эрмитажа.



Произведение искусства будет направлено в Москву на экспертизу в начале февраля 2020 года. Определять подлинность картины будут совместными усилиями московские и петербургские эксперты. Первыми свое заключение должны дать специалисты Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, а затем полотно направят в Эрмитаж на вторую экспертизу.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»