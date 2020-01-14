В Кольцово за курение на борту задержали пассажира рейса Москва-Екатеринбург

14:21 | 15.01.2020

В екатеринбургском «Кольцово» сотрудники линейного отдела МВД России задержали 34-летнего жителя Московской области за курение на борту. Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО, мужчина курил в туалетной комнате на борту самолета, который летел из Внуково.



В отношении мужчины составлен протокол об административном нарушении по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».



Сам нарушитель попытался оправдаться тем, что он не знал о том, что на борту самолета запрещено курить. Сейчас ему грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»