В Департамент образования Екатеринбурга поступили сообщения о минировании школ и детсадов

14:12 | 15.01.2020

Фото: e1.ru

Сегодня, 15 января, в единые дежурно-диспетчерские службы вновь стали поступать сообщения о минировании школ и детских садов Екатеринбурга. Пока что ни в одной из школ не было принято решение об эвакуации учеников и педагогов. Детские сады также пока не эвакуируют. В зданиях образовательных учреждений проводится проверка.



Кроме того, волна минирований настигла не только учебные и дошкольные учреждения, но и Арбитражный суд Свердловской области, где сейчас проходит проверка. В здании прошла эвакуация, а парковку перекрыли.



Напомним, что последняя волна минирований прошла в середине декабря прошлого года. В тот раз сообщения поступали по электронной почте.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»