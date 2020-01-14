Пенсионерка из Екатеринбурга стала жертвой аферистов, пытаясь повысить финансовую грамотность

13:14 | 15.01.2020

Фото: yandex.ru/images

Пенсионерка из Екатеринбурга стала жертвой мошенников из компании «Файненшл Траст». Аферисты предложили женщине пройти бесплатно курсы по повышению финансовой грамотности, а затем оказалось, что пенсионерка должна банку 800 тысяч рублей.



Как рассказала дочь пострадавшей, мошенники якобы объясняют, как правильно торговать на валютной бирже, предлагают взять кредит, чтобы вложить деньги и получить на выходе большие суммы. При этом торговать на бирже для эффективности от имени женщины должен был сотрудник фирмы, которому она и передала все деньги. В результате расписок нет, торговля не дала положительных результатов, а брокер не выходит на связь.



Теперь женщина с пенсией в 14 тысяч рублей должна ежемесячно выплачивать банку 30 тысяч рублей. В компании женщине предложили работать уборщицей за 10 тысяч рублей в месяц, чтобы она могла расплатиться с кредитами.



Пенсионерка и ее дочь надеются на помощь сотрудников полиции. Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, данное заявление зарегистрировано, проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»