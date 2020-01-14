В ОДКБ Екатеринбурга закончилась внеплановая проверка

12:49 | 15.01.2020

Фото: openlesnoy.ru

В столице Урала закончена внеплановая проверка по обращению врачей Областной детской клинической больницы. Обратившиеся медики получили соответствующий официальный ответ министерства здравоохранения Свердловской области.



В официальном ответе сообщается, что полученные результаты проверки находятся в процессе обработки. Выводы и предложения представят только на предстоящей встрече с коллективом больницы. Однако, когда будет эта встреча, не уточняется.



Напомним, что ранее 113 врачей ОДКБ написали жалобу в правительство Свердловской области на низкие заработные платы. Сотрудники больницы потребовали увеличить ставки медперсонала, а также предложили ряд мер по трудовым нормативам и контролю распределения стимулирующих выплат.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»