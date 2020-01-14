В столице Урала появится «Карта деревьев»

11:52 | 15.01.2020

Фото: Мария Войнакова / ЕТВ

Сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга» представило разрабатываемый ими онлайн-сервис «Карта деревьев», где в будущем планируется отметить каждое дерево города с указанием его состояния и возраста. Пилотным проектом стал сад Вайнера, в котором общественники пересчитали и поверхностно обследовали все растения.



На данный момент проект готов не полностью, однако активисты решили рассказать о нем, всерьез опасаясь вырубки деревьев из-за строительства нового зала Свердловской филармонии на значительной части сада Вайнера. С помощью карты общественники планируют просвещать горожан, которые, возможно, проникнутся защитой зеленых мест Екатеринбурга и не дадут срубить насаждения незаметно для всех.



Отмечается, что горожане также смогут присваивать деревьям имена, что позволит следить за их состоянием и при необходимости обращаться в соответствующие службы.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»