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11:24 | 15.01.2020
Фото: yandex.ru/images
В Екатеринбурге осудят иностранца, укравшего четыре автомобиля Toyota
Как рассказали в прокуратуры, первой добычей злоумышленника стал автомобиль Toyota Camry за 1,6 миллионов рублей. Он обошел вокруг машины, убедился, что рядом никого нет, осмотрелся и кулаком разбил стекло в салоне. Затем мужчина забрался внутрь, с помощью специальных устройств запустил двигатель и уехал.
Спустя несколько дней злоумышленник украл еще один автомобиль – Toyota стоимостью 2,3 миллиона рублей. Мужчина точно также провел операцию, однако на этот раз привлек соучастника, который проверял, установлена ли на автомобиле сигнализация. Позже иностранец украл таким же образом еще две Toyota.
В прокуратуре добавили, что преступление было раскрыто благодаря трем неравнодушным молодым людям, которые общались между собой на стоянке возле дома и заметили злоумышленника. Его действия показались гражданам подозрительным, и они решили вызвать полицию.
— Злоумышленник был задержан в Омске, где по приговору Кировского районного суда его осудили за аналогичные преступления на два года и шесть месяцев, а в Екатеринбурге его ждет дополнительный срок. Расследованием этого дела занимались сотрудники ГСУ ГУ МВД по Свердловской области. На данный момент екатеринбургским потерпевшим представители полиции вернули Toyota Camry и Toyota Highlander. Ворованные транспортные средства злоумышленник реализовывал через интернет практически за бесценок, чтобы скорее избавиться от вещдоков. Для угонов машин использовалось спецоборудование «код-граббер» (сканер для сигнализации), — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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