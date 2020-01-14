Новости дня
10:33 | 15.01.2020
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге вместо ресторана «Ребра» в особняке на Хохрякова появится другое заведение
Предполагается, что особого изменения интерьера в заведении не будет. За ночь планируют сменить выставку, а с утра поменять меню. Ананьева заявил, что концепт нужно было менять сразу после того, как стало понятно, что направление мясного ресторана неактуально. Ресторатор пытался придерживаться гастрономической кухни, однако должных результатов это не принесло.
Новый ресторан «The Борщ» начнет работу уже с 1 февраля. В меню – борщ, котлеты, пельмени, пирожки, вареники.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:21 | 15.01.2020
Только три перевозчика в Екатеринбурге ввели систему оплаты проезда с помощью банковских карт
14:58 | 15.01.2020
В Прикамье поддержат социальные и гражданские инициативы 2020 года
14:48 | 15.01.2020
Жителя Перми будут судить за изготовление фиктивных документов
14:40 | 15.01.2020
В Березовском организуют пять крещенских купелей
14:36 | 15.01.2020
Симфонический оркестр Пермского театра оперы и балета начинает репетиции на Заводе Шпагина
14:12 | 15.01.2020
В Департамент образования Екатеринбурга поступили сообщения о минировании школ и детсадов
14:07 | 15.01.2020
В Краснотурьинске один из депутатов снял свою кандидатуру с праймериз «Единой России»
13:43 | 15.01.2020
В Екатеринбурге эвакуируют Арбитражный суд
13:24 | 15.01.2020
В администрации Перми состоялись кадровые изменения
13:14 | 15.01.2020
Пенсионерка из Екатеринбурга стала жертвой аферистов, пытаясь повысить финансовую грамотность
13:11 | 15.01.2020
Пермяков приглашают посетить выставку «Образование и карьера»
12:56 | 15.01.2020
Фильмы в социальных кинозалах за новогодние каникулы посмотрели более двух тысяч жителей Прикамья
12:49 | 15.01.2020
В ОДКБ Екатеринбурга закончилась внеплановая проверка
12:30 | 15.01.2020
На время празднования Крещения Господня в Перми будет временно изменена схема движения транспорта
12:26 | 15.01.2020
Следственный комитет просит отправить жителя Нижнего Тагила, выстрелившего в ребенка, в СИЗО
11:52 | 15.01.2020
В столице Урала появится «Карта деревьев»
11:24 | 15.01.2020
В Екатеринбурге осудят иностранца, укравшего четыре автомобиля Toyota
10:58 | 15.01.2020
В Кушве работникам МУПа выплатили зарплату только после вмешательства судебных приставов
10:33 | 15.01.2020
В Екатеринбурге вместо ресторана «Ребра» в особняке на Хохрякова появится другое заведение
10:01 | 15.01.2020
Ночью в Екатеринбурге сгорел элитный внедорожник
09:48 | 15.01.2020
Мэрия Нижнего Тагила определилась с подрядчиком на строительство моста
09:37 | 15.01.2020
Уральский ХК «Автомобилист» уступил череповецкой «Северстали»
09:16 | 15.01.2020
В Екатеринбурге из горящей многоэтажки на ЖБИ эвакуировали 33 человека
23:13 | 14.01.2020
Свердловский Роспотребнадзор ищет родителей, чьи дети пострадали от кишечной инфекции в лагере
22:48 | 14.01.2020
В поселке Арти Свердловской области восстановили газоснабжение
20:26 | 14.01.2020
В Екатеринбурге на Шарташе прошел чемпионат по сноукайтингу
19:40 | 14.01.2020
В Свердловской области потеплеет к концу недели
19:04 | 14.01.2020
Вернулась из Европы: у жительницы Екатеринбурга обнаружили корь
18:37 | 14.01.2020
Пермякам предлагают посчитать водоплавающих птиц
18:36 | 14.01.2020
В Екатеринбурге начался конкурс молодежных проектов
18:28 | 14.01.2020
Пермские подрядчики приобрели 60 единиц новой снегоуборочной техники