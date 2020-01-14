В Екатеринбурге вместо ресторана «Ребра» в особняке на Хохрякова появится другое заведение

10:33 | 15.01.2020

Фото: e1.ru

В Екатеринбурге закроется ресторан «Ребра», который находится в особняке на улице Хохрякова. По словам ресторатора Олега Ананьева, вместо него откроется другое заведение – ресторан русской и украинской кухонь «The Борщ».



Предполагается, что особого изменения интерьера в заведении не будет. За ночь планируют сменить выставку, а с утра поменять меню. Ананьева заявил, что концепт нужно было менять сразу после того, как стало понятно, что направление мясного ресторана неактуально. Ресторатор пытался придерживаться гастрономической кухни, однако должных результатов это не принесло.



Новый ресторан «The Борщ» начнет работу уже с 1 февраля. В меню – борщ, котлеты, пельмени, пирожки, вареники.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»