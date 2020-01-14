Ночью в Екатеринбурге сгорел элитный внедорожник

Минувшей ночью в Екатеринбурге на парковке возле гостиницы и банного комплекса расположенных на улице Саввы Белых, 1А сгорел элитный внедорожник BMW X6, принадлежавший хозяйке комплекса.Сообщение о возгорании автомобиля в диспетчерскую МЧС в 02:57. На тушение выезжали 2 единицы техники и 8 человек личного состава. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, на площади 4 кв. м. повреждены: моторный отсек и салон автомобиля. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Не смотря на то, что спасатели сработали оперативно, пожар был потушен в течение 3-х минут, автомобиль восстановлению не подлежит.Как сообщает портал Е1.RU, первой возгорание автомобиля заметила администратор заведения, она услышала три хлопка. По её словам, владелица автомобиля три дня назад уехала отдыхать за границу и оставила машину припаркованной во дворе.На место происшествия к банному комплексу приезжала и полиция, возможно автомобиль подожгли, но точная причина возгорания будет установлена после проведения экспертизы.«По адресу выезжала следственно-оперативная группа полиции, был проведен осмотр места происшествия. Полицией проводится проверка. Причина возгорания транспортного средства будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы», — рассказали в УМВД Екатеринбурга.