Мэрия Нижнего Тагила определилась с подрядчиком на строительство моста

09:48 | 15.01.2020

Фото: проектная документация

Администрация Нижнего Тагила заключила контракты на строительство долгожданного моста через городской пруд. Через три недели состоится подписание расширенного соглашения.



Как рассказал на заседании мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, сегодня Служба заказчика городского хозяйства (СЗГХ) в рамках 44 ФЗ подписала соответствующий контракт с ООО «Альмакоргруп».



В течение трех недель специалисты СЗГХ и подрядчик будут составлять графики производства работ на утверждения.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»