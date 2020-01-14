09:37 | 15.01.2020

Фото: ХК «Автомобилист»

В выездной серии уральский ХК «Автомобилист» уступил череповецкой «Северстали». Игра закончилась со счетом 3:1.



Первый период игры прошел без голов, но в середине второго соперники все же вырвались вперед. Как рассказали в пресс-службе ХК «Автомобилист», немногим позже Алексей Василевский забросил шайбу, однако после видеопросмотра ее не засчитали.



В начале третьего периода соперники забросили еще одну шайбу, но Никита Трямкин сразу же сократил отставание. «Шоферы» до последнего пытались догнать по очкам «Северсталь», однако на 56-й минуте счет стал 3:1.



В следующем матче «Автомобилист» встретится с уфимским «Салават Юлаевым». Игра состоится 16 января в Екатеринбурге.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»