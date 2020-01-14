В Екатеринбурге из горящей многоэтажки на ЖБИ эвакуировали 33 человека

09:16 | 15.01.2020

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге на ЖБИ минувшей ночью вспыхнула многоэтажка. Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую в 04:00.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что на место пожара отправились девять бригад спасателей из 33 человек. На площади в 20 «квадратов» сгорело все домашнее имущество в квартире, расположенной на 10-м этаже муниципального 16-этажного дома.



Из горящей многоэтажки пожарные эвакуировали на улицу 33 человека, в том числе и 10 детей. С огнем удалось справиться за 20 минут. К 05:29 закончилась разборка сгоревших конструкций. К счастью, в пожаре никто из людей не пострадал.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»