Свердловский Роспотребнадзор ищет родителей, чьи дети пострадали от кишечной инфекции в лагере

23:13 | 14.01.2020

Фото: golos.ua

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области разыскивает родителей, чьи дети пострадали от кишечной инфекции в санатории «Талый ключ» города Артемовского. Как сообщили в пресс-службе ведомства, специалисты готовят коллективный иск.



Отравление детей в лагере случилось еще летом. После случившегося сотрудников, являющихся носителями норовируса уволили, а в помещениях санатория провели дезинфекцию.



Сейчас Роспотребнадзор просит родителей ребят, отдыхавших в лагере связаться со специалистами, чтобы подготовить коллективный иск. Им нужно предоставить заявление с документами, подтверждающими что их дети находились в лагере в период с 8 августа 2019 года и предоставить в Алапаевский отдел ведомства. Присоединиться к иску родители могут до 20 января.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»