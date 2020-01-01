Новости дня
19:40 | 14.01.2020
Фото: Вечерние Ведомости
В Свердловской области потеплеет к концу недели
Завтра, 15 января, в Свердловской области будет переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь, поземок. Ночью -9…-14°C, в горах и низинах -17…-22°C, на крайнем севере до -27°C. Днем – -3…-8 °C, на востоке до -13°C. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, в порывах до 15 м/с.
В четверг, 16 января, облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, ночью метели. В отдельных районах гололедные явления. Ночью ожидается -4…-9°C, на крайнем севере и востоке до -13°C. Днем будет -2…+3°C. Ветер западный 6-11 м/с.
В пятницу, 17 января, в регионе будет также облачно с прояснениями. Ожидается снег, местами сильный, ночью метели, днем на юге мокрый снег, временами с дождем. В отдельных районах будут гололедные явления. Ночью температура воздуха будет 0…-5°C, на севере до -10°C. Днем – -2…+3°C, на севере до -6°C. Ветер северо-западный 5-10 м/с в порывах до 15-17 м/с.
В Екатеринбурге 15 января будет переменная облачность со слабым снегом. Ночью температура воздуха составит -9…-11°C, а днем -3…-5°C. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с.
16 января будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. Ночью -4…-6°C, днем 0…+2°C, ветер западный 6-11 м/с, в порывах до 14 м/с.
В пятницу, 17 января, также облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит 0…-2°C, а днем столбики термометров поднимутся до +1…+3°C. Ветер северо-западный 5-10 м/с, ночью порывы до 16 м/с, днем – до 14 м/с.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ«Уральское УГМС»/
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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