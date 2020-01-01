Вернулась из Европы: у жительницы Екатеринбурга обнаружили корь

19:04 | 14.01.2020

Фото: medaboutme.ru

Одна из жительниц Екатеринбурга съездила в Европу и вернулась домой c подозрением на корь. Из-за обнаруженного заболевания медики проверяют соседей свердловчанки.



Так, обход дома №45 по улице Библиотечной врачи провели ещё вчера. Также на двери одного из подъездов дома появилось объявление с предупреждением о том, что в доме живет человек, больной корью.



Как отметили в Роспотребнадзоре, екатеринбурженке поставили предварительный диагноз, однако профилактические мероприятия врачи продолжают проводить. Подтвердить или опровергнуть предварительный диагноз медики смогут только через несколько недель.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»