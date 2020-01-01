В Екатеринбурге начался конкурс молодежных проектов

18:36 | 14.01.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице стартовал конкурс молодежных проектов «Твоя инициатива», а также I городской конкурс «Твоя патриотическая инициатива». Как рассказали в Комитете по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга, у участников есть шанс получить грант на реализацию своих работ.



Принимать участие в конкурсе могут подростки и молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Прием заявок на участие открыт до 30 января 2020 года.



Напомним, что конкурс «Твоя инициатива» впервые прошел в Екатеринбурге в 2016 году. Он является отличной стартовой площадкой для молодых людей, у которых есть идеи, которые они хотели бы реализовать на практике. Такие проекты могут быть посвящены летнему трудоустройству молодежи и патриотическому воспитанию. В прошлом году поддержку получили 8 лучших работ.



Подать заявку на участие можно по адресу: город Екатеринбург, улица Малышева, 31а, кабинеты 506, 514, 512, 505 или по электронной почте: molodezh@ekadm.ru.



Итоги конкурса и вручение грантов состоятся в начале февраля, после чего, до 1 ноября, победители смогут реализовать свои проекты.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»